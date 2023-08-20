Белгород, 20 августа, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито 12 воздушных целей, сообщил 20 августа глава региона Вячеслав Гладков.

РИА Новости ЗРК С-300

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 12 воздушных целей на подлёте к городу», — написал он в Telegram-канале.

В настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 20 августа была зафиксирована попытка пролёта беспилотника на Москву. Мэр Сергей Собянин сообщил, что дрон был сбит силами ПВО. Он уточнил, что беспилотник киевской армии имел направление на южную часть российской столицы.

Курск в ночь на 20 августа также атаковал украинский беспилотник. На железнодорожном вокзале города в результате удара украинского дрона были повреждены крыша, фасад и первая платформа, также имеются повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле.