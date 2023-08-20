Курск, 20 августа, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Сотрудники СК РФ проведут расследование по факту атаки беспилотного летательного аппарата на здание железнодорожного вокзала в Курске, в результате которой пять человек получили лёгкие ранения, сообщили в Следственном комитете 20 августа.

Официальный телеграм-канал губернатора Курской области

«В результате атаки БПЛА железнодорожного вокзала Курска пять человек получили лёгкие ранения, повреждены крыша, фасад, платформа вокзала», — сказано в сообщении в Telegram-канале Следственного комитета.

В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, а действиям причастных к преступлению будет дана правовая оценка, добавили в СК.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, атака на здание вокзала была осуществлена в ночь на 20 августа. В результате удара украинского дрона были повреждены крыша, фасад и первая платформа вокзала, повреждения получили зал ожидания и пешеходный тоннель.

Пять человек получили лёгкие ранения из-за разлёта осколков. Двое из них отказались от медицинской помощи, остальные были направлены для осмотра в Курскую областную больницу, а потом отпущены домой.

Основные последствия падения дрона уже ликвидированы, отметил позднее губернатор Курской области Роман Старовойт. Все пассажирские и пригородные поезда следуют по графику. Посадка на поезда после прохождения досмотра осуществляется через северную и южную стороны вокзала без входа в его здание. Первая платформа временно закрыта до устранения всех последствий удара.

Как сообщало ИА Регнум, 19–20 августа ВСУ осуществили и другие попытки атаковать объекты в регионах России с помощью беспилотников. В частности, в ночь на 20 августа БПЛА пытался атаковать Москву, дрон сбили силами ПВО, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Кроме того, беспилотниками была атакована Ростовская область, дроны поразили средствами РЭБ, сообщил глава региона Василий Голубев.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаки украинских дронов, отметила, что киевский режим продолжает раскрываться мировому сообществу как террористическая ячейка.