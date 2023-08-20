Москва, 20 августа, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Академик РАН Михаил Маров, один из научных руководителей космических исследований СССР, попал в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) после того, как узнал о крушении аппарата «Луна-25».

Егор Алеев/ТАСС Академик РАН Михаил Маров

«Я под наблюдением. Как я могу не переживать, это в значительной мере дело жизни. Очень это всё тяжело», — сообщил он РБК.

Маров отметил, что для него это, по всей видимости, была последняя надежда увидеть возрождение российской лунной программы. Он выразил надежду, что у руководства Роскосмоса ещё будет «желание и осознанная необходимость» повторить этот эксперимент.

Михаил Маров — один из инициаторов и научных руководителей многолетних советских программ по исследованию Луны, Венеры и Марса. Он — один из последних учёных, кто был лично знаком с тремя основоположниками ракетно-ядерного щита СССР — Сергеем Королёвым, Игорем Курчатовым и Мстиславом Келдышем.

Как передавало ИА Регнум, первая в современной истории России автоматическая станция «Луна-25» была запущена к естественному спутнику Земли 11 августа. Через пять дней она вышла на орбиту искусственного спутника Луны. 17 августа «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности, а 18 августа она скорректировала окололунную орбиту для подготовки к посадке.

Ожидалось, что «Луна-25» совершит мягкую посадку на лунную поверхность 21 августа в районе Южного полюса земного спутника. Однако 20 августа в Роскосмосе сообщили, что космический аппарат прекратил своё существование в результате столкновения с поверхностью Луны. Теперь специально формируемая межведомственная комиссия займётся вопросами выяснения причин потери станции.