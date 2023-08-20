Москва, 20 августа, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Вооружённые сил России отразили за сутки восемь атак ВСУ у Работино и Вербового в Запорожской области, сообщил 20 августа официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Военнослужащий ВС России

«На запорожском направлении активными и слаженными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке артиллерии отражено восемь атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое», — сказал Конашенков.

По его словам, потери ВСУ за сутки составили до 135 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра Stryker, три автомобиля, а также САУ Krab, артиллерийская система М777, гаубицы FH-70 и M119, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Как сообщало ИА Регнум, сутками ранее Вооружённые силы России пресекли деятельность четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп в ДНР и Запорожской области.

Потери противника на данном направлении составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме этого, были ликвидированы три автомобиля, две боевые бронированные машины и гаубицы «Мста-Б» и Д-30.