Москва, 20 августа, 2023, 14:31 — ИА Регнум. На донецком направлении за сутки потери ВСУ составили свыше 280 украинских военных убитыми и ранеными. Об этом 20 августа сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Валентин Спринчак/ТАСС Военнослужащий ВС России в зоне СВО

Он отметил, что подразделения «Южной» группировки войск при поддержке армейской и штурмовой авиации на донецком направлении успешно отразили шесть атак ВСУ около населённых пунктов Старомихайловка, Красногоровка, Весёлое, Первомайское и Майорск Донецкой Народной Республики.

Официальный представитель Минобороны РФ уточнил, что за сутки потери противника на этом направлении составили более 280 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.

Кроме этого, было уничтожено шесть боевых машин пехоты, два автомобиля, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США и гаубицы Д-30 и Д-20, добавил он.

Отмечается, что, помимо этого, около населённых пунктов Ивано-Дарьевка и Константиновка ДНР были уничтожены полевые склады боеприпасов подразделений ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России 19 августа в ходе проведения специальной военной операции на Украине уничтожили на временно оккупированной Киевом части территории ДНР (в районе Торецка и Новомихайловки) склады боеприпасов ВСУ.

Кроме того, на донецком направлении были отражены пять атак штурмовых групп ВСУ, потери противника на данном направлении за сутки составили до 400 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 17 единиц транспорта, включая 14 боевых бронированных машин и гаубицу Д-20.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу ранее отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Киев по настоянию Запада требует от командования Вооружённых сил Украины продолжать наступление, не считаясь с существенными потерями, добавил министр.