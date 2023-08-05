Киев, 6 августа, 2023, 00:11 — ИА Регнум. Существенный дефицит оружия испытывает украинская армия, признал в эфире телеканала «Дом» советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Подоляк

«[Оружия] не то что недостаточно, это так мягко говорите. Его <…> с точки зрения паритетности ведения боевых действий, действительно, существенный дефицит», — констатировал он.

В Киеве ждут ещё больше западных ракет и крупнокалиберных боеприпасов. Также Подоляк рассказал о нехватке оборудования для разминирования.

Кроме того, Подоляк хочет резкого наращивания Украиной возможности быстрого ремонта бронетехники. Ключевой темой в переговорах с западными союзниками, по словам советника, остаётся передача ВСУ истребителей F-16 и систем противовоздушной обороны.

Как сообщало ИА Регнум, украинский президент Владимир Зеленский направил НАТО сигнал тревоги после разгрома Вооружёнными силами России наступающих сил ВСУ.

Несмотря на поставки Украине оружия на миллиарды долларов и подготовку военных в учебных лагерях НАТО и США, прогресс в контрнаступлении является очень скромным, в результате Киев меняет тактику, предположил обозреватель издания The War Zone Говард Альтман. По его мнению, резкое изменение планов командования ВСУ является чётким сигналом государствам НАТО о том, что мечты о широкомасштабном ударе по России потерпели крах.

5 августа украинские боевики в очередной раз обстреляли Донецк. В результате произошёл пожар в здании первого корпуса университета экономики и торговли, подтвердили городские власти. По предварительной информации укронацисты использовали кассетные боеприпасы, заявил мэр Алексей Кулемзин.