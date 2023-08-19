Москва, 19 августа, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Москвы и Московской области. Об этом 19 августа сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня днем пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Москвы и Московской области», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотник был своевременно обнаружен, после чего его подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Потеряв управление, дрон упал в безлюдном районе около населённого пункта Путилково городского округа Красногорск. Пострадавших и разрушений нет, добавили в военном ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что около 14:00 мск была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории России с помощью беспилотника самолётного типа. Средствами ПВО дрон был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области.

18 августа Минобороны РФ рассказало, что в центре Москвы был сбит беспилотник. После воздействия средств поражения ПВО он изменил траекторию полёта и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной. Жертв и возгораний нет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём комментарии отметила, что очередная попытка киевского режима нанести удар беспилотником по Москве подтверждает его преступную сущность.