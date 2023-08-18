Москва, 18 августа, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Очередная попытка киевского режима нанести удар беспилотником по Москве подтверждает его преступную сущность. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 18 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Очередное подтверждение преступной сущности режима Зеленского — его попытка ударить по центру Москвы сегодня ночью. Благодаря слаженной работе ПВО жертв и значительных разрушений удалось избежать», — отмечается в сообщении.

Захарова подчеркнула, что киевский режим для проведения террористических атак активно задействует БПЛА. Так, украинские неонацисты с помощью дронов пытались ударить по Крымскому мосту и другим объектам в Крыму, по Белгороду, по кораблям Черноморского флота.

Как ранее передавало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 18 августа силами противовоздушной обороны (ПВО) при попытке пролёта был уничтожен беспилотник. Он отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

Минобороны РФ подтвердило, что в центре Москвы был сбит беспилотник. После воздействия средств поражения ПВО он изменил траекторию полёта и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной. Жертв и возгораний нет.

Кроме того, в оборонном ведомстве рассказали, что попытка ВСУ совершить атаку беспилотниками самолётного типа была совершена 17 августа в 22:22 мск. Украинский дрон был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений в результате пресеченной террористической атаки нет.