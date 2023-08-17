Севастополь, 18 августа, 2023, 00:05 — ИА Регнум. Украинские войска безуспешно попытались атаковать корабли Черноморского флота безэкипажным катером, сообщили 17 августа в Минобороны РФ.

Mil.ru Черноморский флот РФ

«В 22:55 мск Вооружёнными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Чёрного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя», — говорится в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

Атаку ВСУ отразили сторожевой корабль «Пытливый» и патрульный корабль «Василий Быков». Цели удара не достигнуты.

Корабли продолжают выполнять поставленные задачи, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, украинские боевики в ночь на 18 августа попытались совершить попытку террористической атаки по объектам на территории России. Беспилотник ВСУ был обнаружен и уничтожен над Белгородской области.

14 августа Минобороны РФ показало кадры удара по местам хранения безэкипажных катеров ВСУ. Групповой удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности морского базирования. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ночь на 4 августа ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске. Эффективно сработали экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Последствий атаки украинских безэкипажных катеров не было.