Берн, 16 августа, 2023, 18:14 — ИА Регнум. Федеральный совет Швейцарии утвердил с 16 августа 2023 года меры 11-го пакета санкций Евросоюза против России. Об этом говорится в заявлении на сайте Федерального совета страны.

Иван Шилов ИА REGNUM

«16 августа 2023 года Федеральный совет утвердил новые меры в отношении России, переняв, таким образом, те из них, которые были недавно одобрены Европейским союзом в рамках 11-го пакета санкций», — говорится в сообщении.

Так, в числе новых ограничений запрет ещё 87 организациям на экспорт продукции двойного назначения и товаров, которые могут способствовать военно-техническому укреплению Российской Федерации, это относится и к фирмам из третьих стран.

Кроме этого, был расширен список товаров, которые запрещены к экспорту в Россию, в перечень были включены электронные компоненты и прекурсоры химического оружия.

Также был введён запрет на продажу в России прав интеллектуальной собственности либо коммерческой тайны, относящихся к определенным товарам.

Кроме этого, был расширен перечень товаров, запрещенных к провозу транзитом через Россию. В числе новых ограничений и запрет на продажу ценных бумаг российским юридическим лицам и гражданам независимо от валюты.

Отмечается, что новые меры вступят в силу 16 августа в 18:00 (19:00 мск).

В документе также говорится о том, что Федеральный совет принимает возможности, предусмотренные Евросоюзом в отношении предоставления исключений в гуманитарном секторе и исключений, разрешающих продажу швейцарских активов в России.

Доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов заявил, что 11-й пакет антироссийских санкций ЕС направлен на третьи страны, сотрудничающие с Россией. По его мнению, главная интрига этих мер не в их содержании, а в правоприменительной практике.

21 июня постпреды ЕС согласовали 11-й пакет антироссийских санкций. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет будет включать в себя инструмент по борьбе с обходом ранее утверждённых ограничений.

Президент России Владимир Путин заявил, что санкции против России усугубили ситуацию на мировых рынках продовольствия и энергетики, и Россия здесь совершенно ни при чём.

Ранее российский лидер подчеркнул, что западные страны спровоцировали энергетический и продовольственный кризисы в мире. Он отметил, что ряд стран и объединений хотят сохранить своё доминирование в мире, игнорируя суверенитет и интересы других государств.