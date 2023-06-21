Брюссель, 21 июня, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Постпреды ЕС согласовали 11-й пакет антироссийских санкций, сообщили 21 июня в представительстве Швеции, председательствующей в Совете Европейского союза.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Пакет включает меры, направленные на противодействие обходу санкций, а также индивидуальные списки», — сказано в сообщении представительства в Twitter.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, заявила, что предложенный новый пакет санкций будет включать в себя «инструмент» по борьбе с обходом ранее утверждённых ЕС ограничений.

Постпред Польши при ЕС Анджей Садось, комментируя утверждение 11-го пакета санкций, заявил, что новые ограничения коснутся 70 физических и 30 юридических лиц. Эти последние, по словам дипломата, подозреваются в совершении действий, направленных на обход ограничений, а также в «поддержке военных усилий России».

Кроме того, по словам Садося, ЕС запретит транспортировку нефти по южной ветви трубопровода «Дружба», а также запретит российским грузовым прицепам пересекать границу с Евросоюзом.

Российская экономика не понесёт серьёзного урона в случае прекращения поставок нефти по южной ветке «Дружбы», заявил в беседе с корреспондентом ИА Регнум Игорь Юшков, эксперт финуниверситета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности. В то же время при таком развитии событий придётся переводить высвободившиеся объёмы на морские поставки и отправлять их в Азию, искать новых клиентов и предоставлять им скидки, добавил эксперт.