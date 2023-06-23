Москва, 23 июня, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Европейский 11-й пакет санкций против России направлен на третьи страны, которые продолжают сотрудничать с Москвой, заявил Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

В беседе с корреспондентом ИА Регнум он обратил внимание на то, что поскольку новый пакет является уже 11-м, то большая часть хоть сколько-нибудь актуальных санкций уже введена. Однако их значительная часть исполняется не слишком строго. Поэтому главная интрига 11-го пакета вовсе не в его содержании. Ситуация похожа на юриспруденцию, в которой есть понятия закона и правоприменительной практики. И вот как раз «правоприменительная практика» станет самой больше интригой 11-го пакета.

«Из всех санкций 11-го пакета потенциально самыми чувствительными могут стать те, которые направлены на наказание стран и организаций, через которые обходится значительная часть ограничений», — объяснил экономист.

По его словам, если будет произведена «показательная порка» тех, кого сочтут виновным в оказании РФ помощи в обходе санкций, то это станет очень сильной мотивацией для всех остальных. Возникнут риски того, что некоторые страны и компании, которые успешно сотрудничают с российской стороной, откажутся от этого. Показательное наказание посредника —это самая большая угроза.

«Однако, с учетом того, что часть стран (самый важный здесь — Китай) не поддерживают санкции против России, то опасаться совсем жёсткого ограничения доступа России к высокотехнологичной продукции не приходится, — уверен Хестанов. — Но часть китайских компаний, которые ориентированы на работу на рынках США и Европы под угрозой наказания могут свернуть сотрудничество с РФ».

И если этот сценарий реализуется по максимально жёсткому варианту, то россиянам придётся столкнуться с тем, что часть товаров, попадающих в РФ будет не просто китайскими, а китайскими второго эшелона. То есть, как пояснил экономист, речь идет о китайских компаниях, работающих на внутренний рынок КНР и не предполагающих массированного выхода на рынки Европы и США.

В свою очередь, Александр Тимофеев, экономист, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова обратил внимание, что 11-й пакет санкций против России больше касается персон, нежели самой экономики. На это указывает внушительный список физлиц и компаний, так или иначе связанных со СМИ и бизнесом.

Что касается запрета на заходы любых танкеров из России в порты Европы, то он заметил, что у РФ своих танкеров очень мало, а практически все, что есть, могут иметь фрахт под флагом любой страны и завозить в порты Европы без «флагового» отношения к России. Запрет экспорта новых и подержанных машин тоже выглядит не очень страшным, так как качество машин, идущих из Китая, Индии и Ирана вполне устраивает российского покупателя.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что действие 11-го пакета санкций ЕС распространяется на глав некоторых российских регионов. Это касается глав Воронежской области, Ставропольского края, Краснодарского края, Магаданской области, Камчатского края и республики Адыгея.

Кроме того, к 11-му пакету антироссийских санкций присоединилась Швейцария, которая ввела ограничения на поставки высокотехнологичной продукции в Россию.

При этом, как полагает экономист Андрей Колганов 11-й пакет затруднит для России решение вопросов, связанных со снабжением теми или иными изделиями и комплектующими. Но Москва с такими проблемами сталкивается уже давно. И всё, к чему они приводят, так это к некоторому усложнению обходных путей.