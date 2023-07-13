Москва, 13 июля, 2023, 19:51 — ИА Регнум. Санкции против России усугубили ситуацию на мировых рынках продовольствия и энергетики. Об этом президент России Владимир Путин заявил в эфире телеканала «Россия-24», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Иван Шилов ИА REGNUM

«С началом специальной военной операции всё решили свалить на Россию. То, что называется с больной головы на здоровую», — сказал Путин.

Как отметил президент, Россия здесь совершенно ни при чём. Глава государства добавил, что инструменты санкционной политики усугубили ситуацию на мировых рынках.

В мае Путин подчеркнул, что западные страны спровоцировали энергетический и продовольственный кризисы в мире. Он отметил, что ряд стран и объединений хотят сохранить своё доминирование в мире, игнорируя суверенитет и интересы других государств.

Российский лидер до этого заявил, что санкции на экспорт российских удобрений вводили страны, которые не особо нуждались в этих удобрениях, а страдают от таких решений развивающиеся рынки.

В марте 2023 года в ходе визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина лидеры России и Китая приняли совместное заявление, в котором, в частности, выступили против применения односторонних санкций, установленных в обход решений Совета Безопасности ООН.