Путин обвинил Запад в провоцировании мирового продовольственного кризиса
Москва, 24 мая, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Западные страны спровоцировали энергетический и продовольственный кризисы в мире, заявил 24 мая президент России Владимир Путин в своём приветствии к участникам Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Российский лидер отметил, что ряд стран и объединений хотят сохранить своё доминирование в мире, игнорируя суверенитет и интересы других государств.
Путин добавил, что это сопровождается наращиванием военного потенциала, а также бесцеремонным вмешательством во внутренние дела других стран и попытками извлечь одностороннюю выгоду из спровоцированных Западом продовольственного и энергетического кризисов.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что санкции на экспорт российских удобрений вводили страны, которые не особо нуждались в этих удобрениях, а страдают от таких решений развивающиеся рынки.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии 52-й сессии Совета по правам человека в Женеве заявил, что впервые за десятилетия голод и нищета растут во всём мире, мир больше не движется вперёд, а пятится назад.
По его данным, в текущем году во всем мире 339 млн человек нужна гуманитарная помощь и это на 25% больше, чем в прошлом году.