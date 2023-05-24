Москва, 24 мая, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Западные страны спровоцировали энергетический и продовольственный кризисы в мире, заявил 24 мая президент России Владимир Путин в своём приветствии к участникам Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Татьяна Барыбина/пресс-служба губернатора Ставропольского края/ТАСС Президент России Владимир Путин

Российский лидер отметил, что ряд стран и объединений хотят сохранить своё доминирование в мире, игнорируя суверенитет и интересы других государств.

Путин добавил, что это сопровождается наращиванием военного потенциала, а также бесцеремонным вмешательством во внутренние дела других стран и попытками извлечь одностороннюю выгоду из спровоцированных Западом продовольственного и энергетического кризисов.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что санкции на экспорт российских удобрений вводили страны, которые не особо нуждались в этих удобрениях, а страдают от таких решений развивающиеся рынки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии 52-й сессии Совета по правам человека в Женеве заявил, что впервые за десятилетия голод и нищета растут во всём мире, мир больше не движется вперёд, а пятится назад.

По его данным, в текущем году во всем мире 339 млн человек нужна гуманитарная помощь и это на 25% больше, чем в прошлом году.