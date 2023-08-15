Москва, 15 августа, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны в минувшие сутки перехватили в зоне проведения специальной военной операции четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG, сообщили 15 августа в Министерстве обороны.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС ЗРК «Тор-М2»

«Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности «SCALP-EG» производства Франции и два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган», — заявил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

О перехвате данных ракет в Минобороны сообщили впервые.

Также в ведомстве рассказали о нанесении в ночь на 15 августа удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Все назначенные объекты были поражены.

Кроме того, в Министерстве сообщили об отражении 11 попыток ВСУ атаковать на донецком направлении и поражении пункта управления системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны ВСУ в районе Краматорска на временно оккупированной Киевом части ДНР.