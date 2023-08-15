Москва, 15 августа, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили за сутки на донецком направлении 11 атак ВСУ, сообщил 15 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/ТАСС Боевая работа самоходных артиллерийских орудий «Нона-СВК» ВС России

По его словам, атаки ВСУ были отражены в районах населённых пунктов Белогоровка, Раздоловка, Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики.

Потери противника на указанном направлении составили до 230 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа, шесть автомобилей, самоходные артиллерийские установки: М109 Paladin производства США и «Акация», а также гаубица Д-20.

Как сообщало ИА Регнум, артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации под Красным Лиманом применяют тактику «огневого прочёсывания». На расстоянии свыше 10 км российские бойцы произвели серию выстрелов по цели осколочно-фугасными снарядами.

Такая тактика позволяет нанести существенный урон противнику или уничтожить его на большом участке местности, отметили в Минобороны.