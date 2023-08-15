Москва, 15 августа, 2023, 15:24 — ИА Регнум. ВС России ночью нанесли удар по ключевым предприятиям военной промышленности Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

Отмечается, что все цели удара были достигнуты. В результате военно-промышленному комплексу Украины был нанесён значительный ущерб.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима», — заявил Конашенков.

Кроме того, российские военные отразили три атаки ВСУ в районе населённого пункта Работино в Запорожской области, 11 атак на южнодонецком направлении. Всего же ВСУ пытались наступать на пяти направлениях: запорожском, купянском, донецком, южнодонецком и краснолиманском.

Помимо этого, в районе Краматорска был поражён пункт управления системами радиоэлектронной борьбы ПВО Украины. Потери противника на донецком направлении превысили 230 бойцов, на купянском — свыше 100, на южнодонецком — более 200.

Накануне Вооружённые силы России нанесли удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров, которые украинская армия применяет для террористических атак. Минобороны показало видео поражения целей.

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23 июля российские военные нанесли групповой удар высокоточным ракетным оружием по объектам в районе Одессы, где готовились теракты против РФ с применением безэкипажных катеров.