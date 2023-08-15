Москва, 15 августа, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ поразили пункт управления системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ в районе города Краматорска в ДНР. Об этом 15 августа сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости Орудие 2С5 «Гиацинт-С» ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ

«В районе города Краматорск поражён пункт управления системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны ВСУ», — сказал Конашенков.

Он добавил, что уничтожен склад боеприпасов 43-й артиллерийской бригады ВСУ около населённого пункта Омельник Запорожской области.

Как передавало ИА Регнум, Конашенков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны в минувшие сутки перехватили в зоне проведения специальной военной операции четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG. О перехвате данных ракет в Минобороны сообщили впервые. Кроме того, сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган».