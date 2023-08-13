Москва, 13 августа, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Силы ПВО 13 августа около 11:00 (мск) пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, сообщили в Минобороны России..

Иван Шилов ИА Регнум

«Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что пострадавших и разрушений нет.

Как сообщало 13 августа ИА Регнум, в Минобороны заявили, что украинская сторона около 04:00 мск предприняла попытку осуществить террористическую атаку с помощью одного БПЛА самолётного типа. Дрон обнаружили и уничтожили российскими средствами ПВО.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 12 августа, что система ПВО сбила беспилотник в Шебекинском городском округе. Глава региона уточнил, что беспилотник сбили на подлёте к городу. В Минобороны позже подтвердили, что дрон сбили средствами ПВО над территорией Белгородской области.

Кроме того, 12 августа пресекли три попытки атаки на Крымский мост.