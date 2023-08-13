Белгород, 13 августа, 2023, 06:15 — ИА Регнум. Беспилотник ВСУ обнаружен и обезврежен силами противовоздушной обороны в Белгородской области. Об этом 13 августа сообщает Министерство обороны РФ в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Уточняется, что украинская сторона около 04:00 мск предприняла попытку осуществить террористическую атаку с помощью одного беспилотного летательного аппарата самолётного типа. Беспилотник ВСУ пытался атаковать объекты на территории России.

Беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен средствами ПВО над территорией Белгородской области.

В Минобороны уточнили, что в результате пресечения попытки террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вечером 12 августа российские средства ПВО пресекли попытку Киева осуществить террористическую атаку одним беспилотником по объектам на территории России. Дрон был сбит над территорией Белгородской области.

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков указал, что система ПВО сбила беспилотник в Шебекинском городском округе. Глава региона уточнил, что беспилотник сбили на подлёте к городу.

Кроме того, 12 августа пресекли три попытки атаки на Крымский мост. В ночь на 12 августа российские силы ПВО засекли 20 украинских дронов и уничтожили 14 из них. Ещё шесть беспилотников нейтрализовали средства РЭБ. Днём силы ПВО сбили две ракеты ВСУ у Керченского пролива. Чуть позже глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о предпринятой ВСУ второй за день попытке ракетной атаки на Крымский мост.