Владивосток, 13 августа, 2023, 09:00 — ИА Регнум. В Приморском крае продолжают бороться с последствиями паводка. Из зоны подтопления эвакуировали более 2 тысяч человек, 405 из которых дети. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

ГУ МЧС России по Приморскому краю

В ведомстве добавили, что в регионе организовали работу десяти лодочных переправ, развернули 13 пунктов временного размещения. Сейчас в них находятся более 550 человек, в том числе свыше 160 детей.

«По состоянию на 07:00 13 августа в 16 муниципальных образованиях Приморского края затоплено 4368 жилых домов, 5654 приусадебных участка, 43 участка автомобильных дорог, отрезано 28 населенных пунктов», ― говорится в сообщении МЧС в Telegtram-канале.

По информации министерства, в Уссурийском, Октябрьском и Надеждинском муниципальных образованиях без электроснабжения остаются 70 многоквартирных и 1129 частных жилых домов. К ликвидации последствий паводка в Приморье привлекли 653 человека и 205 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, 12 августа в Уссурийске произошёл прорыв дамбы, которая должна была сдерживать паводок. После этого МЧС направило в город дополнительные силы.

Непогода привела к тому, что в зоне подтопления в Приморье оказались не менее 543 жилых домов. Кроме того, в регионе затопило 1393 приусадебных территории и 40 участков автомобильных дорог. Подтопления зафиксировали в 17 муниципальных образованиях.

Из лагеря «Мечта», который находится в селе Подгорное Кировского округа, эвакуировали более 170 детей и 30 взрослых из-за паводков в регионе.

Из-за паводка режим ЧС ввели в Красноармейском и Анучинском муниципальных округах, в Михайловском районе и в Лесозаводске, а также Черниговском районе.

По данным пресс-службы «Дальневосточной распределительной сетевой компании», на утро 13 августа без света частично или полностью остаются жители 13 населённых пунктов в трёх муниципалитетах региона. Накануне электроснабжение полностью восстановили в Чугуевском муниципальном округе, в Надеждинском муниципальном районе (село Тереховка), в сёлах Малиново, Савиновка, Любитовка, Ариадное, Пожига Дальнереченского района.

В Примгидромете предупредили, что вода в реках западной части Приморского края продолжит подниматься до опасных уровней по крайней мере до 17 августа. В регионе всё это время будет сохраняться угроза подтопления дорог, населённых пунктов, сельхозугодий и мостов. Опасные явления ожидаются на реках Крыловка, Уссури и Большая Уссурка.