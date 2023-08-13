Владивосток, 13 августа, 2023, 06:51 — ИА Регнум. Вода в реках западной части Приморского края продолжит подниматься до опасных уровней по крайней мере до 17 августа, сообщили в пресс-службе регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Примгидромет).

Дарья Антонова ИА REGNUM Наводнение

В ведомстве отметили, что в регионе всё это время будет сохраняться угроза подтопления дорог, населенных пунктов, сельхозугодий и мостов. Уточняется, что в настоящее время паводковая волна движется с юга на север.

Опасные явления ожидаются на реках Крыловка, Уссури и Большая Уссурка.

Как сообщало ИА Регнум, ранее МЧС России объявило о решении отправить в Приморье оперативную группу ведомства для координации работ по ликвидации последствий наводнений в крае. Такое распоряжение дал руководитель министерства Александр Куренков.

13 августа правительство Приморского края сообщило, что из лагеря «Мечта», который находится в селе Подгорное Кировского округа, эвакуировали более 170 детей и 30 взрослых из-за паводков в регионе.