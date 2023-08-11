Село Черниговка, Приморский край, 11 августа, 2023, 09:33 — ИА Регнум. Власти Черниговского района Приморья из-за продолжающегося паводка, который начался из-за сильных дождей, ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом 11 августа сообщил глава района Кирилл Хижинский в Telegram-канале.

Кирилл Шипицин/РИА Новости

«На территории района введён режим ЧС. Сильные дожди привели к подтоплению дорог и домовладений», — написал он.

Глава района отметил, что сотрудники администрации принимают меры для устранения последствий разгула стихии и контролируют все социальные объекты. В районе создан оперштаб для устранения последствий паводка, в общежитии Черниговского сельскохозяйственного колледжа открыли пункт временного размещения граждан.

По данным властей Приморского края, из-за паводка режим ЧС также действует в Красноармейском и Анучинском муниципальных округах, в Михайловском районе и в Лесозаводске.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа в Красноармейском муниципальном районе Приморья из-за паводка ввели режим ЧС. На тот момент от автомобильного сообщения оказались отрезанными 14 населённых пунктов.

Из-за непогоды 17 детей, принимавших участие в молодёжном слёте на острове Аскольд в Приморье, с 5 августа не могли вернуться домой в свои регионы. Позднее детей, когда позволили погодные условия, благополучно доставили на материк.