Владивосток, 13 августа, 2023, 06:29 — ИА Регнум. Более 170 детей эвакуировали из лагеря «Мечта», расположенного в селе Подгорное Кировского округа в Приморье. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщили в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Приморье

«Сегодня утром приморские спасатели эвакуировали детей из лагеря «Мечта» в селе Подгорное Кировского округа. Всего эвакуировано 172 ребёнка и 30 взрослых», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства Приморского края.

Ранее власти региона сообщали, что около 65 населённых пунктов Приморского края пострадали из-за ливней и паводка. В начале недели Примгидромет объявил штормовое предупреждение.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа в пресс-службе МЧС России сообщили, что по решению главы ведомства Александра Куренкова оперативная группа во главе с директором Департамента оперативного управления Анатолием Елизаровым направилась в Приморский край для координации действий по ликвидации последствий наводнений, обрушившихся на регион после прихода тайфуна «Ханун».