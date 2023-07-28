Таганрог, Ростовская область, 28 июля, 2023, 23:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины выпустили по Таганрогу ракету зенитного-ракетного комплекса (ЗРК) С-200, которую переоборудовали в ударный вариант, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Стрингер/ТАСС Осколки, найденные на месте падения ракеты ВСУ в Таганроге

В ведомстве отметили, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) обнаружила запущенную ракету и перехватила её в воздухе. В сообщении также уточняется, что после этого на территории Таганрога упали обломки сбитой ракеты.

В министерстве назвали случившееся терактом.

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Как сообщало ИА Регнум, 28 июля в центре Таганрога прогремел взрыв. В результате атаки ВСУ в городе пострадали 16 человек, из них 10 оказались в больнице. Один человек находится в тяжелом состоянии.

После взрыва ГИБДД перекрыла движение по нескольким улицам Таганрога. Власти города объявили, что введут режим чрезвычайной ситуации в центральном районе, где прогремел взрыв.

При теракте также получили повреждения здание Таганрогского художественного музея и некоторые близлежащие постройки. Замдиректора учреждения Дмитрий Чоба сообщил, что от взрыва рухнул потолок в одной из частей здания, где находились три человека, получившие вследствие этого серьезные травмы.