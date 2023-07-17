Москва, 17 июля, 2023, 10:09 — ИА Регнум. На Крымский мост была совершена террористическая атака двумя надводными беспилотниками. Об этом 17 июля сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Иван Шилов ИА REGNUM

«В 03:05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате повреждено автодорожное полотно моста, погибли два взрослых человека, пострадал один ребёнок.

В настоящее время правоохранительные органы проводят оперативные и следственные действия. На месте работают экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее движение по Крымскому мосту было остановлено из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, призвав граждан воздержаться от поездок через мост и выбрать альтернативный маршрут через новые регионы.

В результате ЧП пострадала семья из Белгородской области, ехавшая по мосту на автомобиле. Мужчина и женщина погибли на месте, их 14-летняя дочь госпитализирована.