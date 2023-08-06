Симферополь, 6 августа, 2023, 16:38 — ИА Регнум. В результате ракетного обстрела со стороны ВСУ полотно Чонгарского моста получило повреждения, ремонтные работы на объекте уже начались, сообщил 6 августа глава Крыма Сергей Аксёнов.

Врио губернатора Херсонской области/ТАСС

Как сообщало ИА Регнум, ранее об ударе британскими ракетами Storm Shadow по мосту, соединяющему Херсонскую область и Крым, заявил врио херсонского губернатора Владимир Сальдо. Он также отметил, что мост получил повреждения.

«Одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Жертв нет», — сообщил в свою очередь Аксёнов.

Главы обоих регионов призвали автомобилистов при планировании маршрутов учесть, что проезд транспорта и Херсонской области в Крым временно осуществляется через пропускные пункты Армянск и Перекоп.

Ранее 6 августа врио губернатора Херсонской области сообщил также о ракетном ударе со стороны ВСУ по мосту через пролив Тонкий, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой. Один мирный житель получил ранения. Кроме того, был перебит газопровод, 20 тысяч жителей Геническа остались без газоснабжения. Масштаб повреждений уточняется, по предварительным данным, он невелик, добавил Сальдо.