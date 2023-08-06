Киев, 6 августа, 2023, 21:01 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины признали, что нанесли ракетные удары по мосту через пролив Тонкий в Херсонской области, а также по Чонгарскому мосту между Херсонской областью и Крымом. Соответствующие сообщения появились на страницах ВСУ в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета Storm Shadow

Как сообщало ИА Регнум, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо ранее заявил, что ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой. Было выпущено 12 ракет, девять из которых сбили средства ПВО. Один мирный житель получил ранения, был перебит газопровод, 20 тысяч жителей Геническа остались без газоснабжения, отметил врио губернатора.

Военного значения мост не имеет, а цель ВСУ — создавать препятствия для налаживания мирной жизни, добавил Сальдо.

Также 6 августа врио губернатора сообщил об ударе по Чонгарскому мосту. Он был нанесён британскими ракетами Storm Shadow, отметил Сальдо. Мост получил повреждения.

Было зафиксировано одно попадание, остальные ракеты были сбиты средствами ПВО, а ремонт повреждённого дорожного полотна уже начался, отметил в свою очередь глава Крыма Сергей Аксёнов. Вследствие обстрела этого моста была временно изменена схема движения между Херсонской областью и Крымом.