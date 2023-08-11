Москва, 11 августа, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Средствами радиоэлектронной борьбы в Москве был подавлен украинский беспилотник, который пытался осуществить атаку на один из объектов в столице, сообщили 11 августа в Минобороны.

Кадр из видео

«Днём в пятницу пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотников по объекту на территории Москвы… Беспилотник был подавлен средствами РЭБ и потерпел крушение в лесном массиве на западе Москвы», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что в результате уничтожения дрона пострадавших и разрушений нет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в районе Карамышевской набережной уничтожен беспилотный летательный аппарат. Он указал, что никто не пострадал.

Очевидцы опубликовали в Сети кадры, на которых видно облако дыма, поднимающееся после уничтожения дрона.