Красногорск, 6 августа, 2023, 12:54 — ИА Регнум. В Московской области средства ПВО сбили украинский дрон. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По её данным, днём 6 августа была пресечена попытка ВСУ осуществить террористическую атаку беспилотником по объектам, расположенным в Московской области.

Уточняется, что средства противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон на территории Подольского района, пострадавших и разрушений нет.

Как передавало ИА Регнум, два беспилотника самолётного типа сбиты над территорией Брянской области средствами ПВО. Разрушений и пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

В ночь на 17 июня подразделения ПВО отразили атаку украинских беспилотников на нефтеперегонную станцию «Дружба» у города Новозыбков Брянской области. Российские военные уничтожили три дрона самолётного типа.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 5 августа сообщил об уничтожении надводного беспилотника. Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне.

В Росморречфлоте ранее сообщили о пробоине, полученной танкером «Сиг» в Керченском проливе в результате, предположительно, атаки украинского морского дрона. Экипаж танкера проводит откачку воды, на повреждённом участке установят специальный пластырь.