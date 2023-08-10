Москва, 10 августа, 2023, 06:01 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 10 августа пресекли попытки Украины осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на Москву и Севастополь, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Один из украинских беспилотников, запущенных в сторону российской столицы, удалось сбить над Калужской областью. Ещё один уничтожили в небе над Подмосковьем.

«Два БПЛА, летящих в направлении города Москвы, уничтожены средствами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области», — говорится в сообщении ведомства.

Также силы ПВО поразили два дрона возле Севастополя. Помимо этого, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили ещё девять БПЛА, которые не долетели до цели и упали в акватории Чёрного моря.

В результате пресеченных нападений никто не пострадал. Кроме того, не было выявлено каких-либо разрушений.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 августа мэр Москвы Сергей Собянин распространил информацию о двух уничтоженных ударных беспилотниках, которые направлялись в сторону российской столицы. Один из БПЛА сбили около Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), а второй — над Калужской областью.

6 августа на территории Подольского района Московской области упал беспилотник. В результате случившегося пострадал мужчина, который получил небольшой ожог из-за попавшего на него осколка.

7 августа один БПЛА был сбит на подлете к Белгороду, а в Курской области средства РЭБ вывели из строя еще два дрона. На корпусе одного из этих аппаратов содержалась символика группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в России).