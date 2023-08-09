Москва, 9 августа, 2023, 05:13 — ИА Регнум. Попытку украинской стороны осуществить террористический акт с применением боевых беспилотников пресекли российские военные в Московской области. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены два БПЛА», — уточняется в сообщении военного ведомства.

Как отметили в Минобороны РФ, в результате пресечённой террористической атаки удалось избежать разрушений, пострадавших нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что об очередной попытке боевых беспилотников атаковать Москву сообщил мэр города Сергей Собянин. Глава Москвы уточнил, что один беспилотный летательный аппарат был сбит в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе.

Это не первая попытка украинской армии атаковать Москву. Так, 6 августа силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат на подлёте к городу. По словам Сергея Собянина, инцидент произошёл в 11:00 по московскому времени.