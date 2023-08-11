Киев, 11 августа, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал деятельность сети украинских спецслужб на территории России. Так, 11 августа он заявил, что в стране работают представители Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и Службы безопасности Украины (СБУ).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Украинские спецслужбы — и ГУР, и СБУ — имеют достаточно эффективную сеть в России», — сказал он в эфире украинского телеканала «24».

При этом, по утверждению Подоляка, в происходящих на территории России инцидентах задействованы «неустановленные беспилотники».

Как сообщало ИА Регнум, накануне представитель ГУР Андрей Юсов признал диверсии батальона «Шаман», считающегося подразделением спецназа ведомства, на территории России. Он заявил, что якобы эффективная диверсионная работа Украины уже «не новость». Юсов также признал, что перед батальоном стоят задачи по убийству российских генералов.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале августа заявил в социальных сетях о подготовке новых ударов по территории России. Он отметил «очень содержательные доклады» подчинённых, в частности руководителя ГУР Кирилла Буданова. Президент Украины пообещал, что россияне «серьёзно почувствуют» результаты работы Киева. Говоря об этом заявлении, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посоветовал Зеленскому съездить и посмотреть на результаты работы российских военных по целям в Одессе, Днепропетровске, Львове и других украинских городах, появившихся в ответ на террористические атаки Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также ранее заявила, что справедливое урегулирование украинского кризиса возможно только после прекращения терактов со стороны Киева и поставок вооружений Западом.