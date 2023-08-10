ГУР Украины признало диверсии спецназа «Шаман» на территории России
Киев, 10 августа, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов признал факт диверсий батальона «Шаман», который считается подразделением спецназа ГУР, на территории России.
«То, что спецподразделения ГУР МО работают эффективно, и не только на линии фронта, но и за линией фронта, это так, это не новость», — заявил он на украинском ТВ.
Юсов признал, что перед батальоном стоят задачи по убийству российских генералов.
Как сообщало ИА Регнум, в мае Юсов также подтвердил проведение Украиной диверсионной операции в Белгородской области. Он сообщил, что объединения Легион «Свобода России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Русский добровольческий корпус проводят в Белгородской области так называемую «операцию для создания линии безопасности для защиты гражданских украинцев».
Перед этим он подтвердил факт организации Киевом атаки на бухту в Севастополе. Тогда губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что один надводный дрон был ликвидирован силами противоподводно-диверсионного обеспечения, а второй взорвался сам. Он добавил, что в результате инцидента ни одно из зданий, причальных или иных сооружений не разрушено. По словам Юсова, действия Киева затрагивали лишь военные объекты, а произошедшее не связано с зерновой сделкой, которая предусматривает гражданские и украинские морские порты.