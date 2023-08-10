Киев, 10 августа, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов признал факт диверсий батальона «Шаман», который считается подразделением спецназа ГУР, на территории России.

Иван Шилов ИА REGNUM ГУР Украины

«То, что спецподразделения ГУР МО работают эффективно, и не только на линии фронта, но и за линией фронта, это так, это не новость», — заявил он на украинском ТВ.

Юсов признал, что перед батальоном стоят задачи по убийству российских генералов.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Юсов также подтвердил проведение Украиной диверсионной операции в Белгородской области. Он сообщил, что объединения Легион «Свобода России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Русский добровольческий корпус проводят в Белгородской области так называемую «операцию для создания линии безопасности для защиты гражданских украинцев».

Перед этим он подтвердил факт организации Киевом атаки на бухту в Севастополе. Тогда губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что один надводный дрон был ликвидирован силами противоподводно-диверсионного обеспечения, а второй взорвался сам. Он добавил, что в результате инцидента ни одно из зданий, причальных или иных сооружений не разрушено. По словам Юсова, действия Киева затрагивали лишь военные объекты, а произошедшее не связано с зерновой сделкой, которая предусматривает гражданские и украинские морские порты.