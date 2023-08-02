Москва, 2 августа, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит задуматься, что он сделал со своей страной, сообщил 2 августа заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Таким образом он прокомментировал заявление Зеленского о том, что жители России «серьёзно почувствуют результаты их работы».

«Он бы <…> лучше съездил и посмотрел на результаты работы российских Вооружённых сил по целям в Одессе, Днепропетровске, Львове, Харькове, Измаиле, Новомихайловке, Ильичёвске и др. после террористических атак Украины», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Зампред Совбеза РФ добавил, что Зеленскому стоит задуматься, что он сделал с Украиной.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Медведев назвал отрадным то, что власти Украины, которые «молятся на своих заокеанских хозяев», выдвинули нежизнеспособную «формулу мира» и отвергают любые варианты проведения переговоров с Москвой, поскольку это позволит России довести начатое в ходе спецоперации до конца.

Также политик отметил, что российские военные не просто отражают украинское контрнаступление, а предотвращают мировой конфликт, поскольку в случае отторжения части российской территории Москва была бы вынуждена пойти на крайние меры.