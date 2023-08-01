Киев, 2 августа, 2023, 00:14 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях заявил о подготовке новых ударов по территории Российской Федерации.

President.gov.ua Зеленский

Глава киевского режима в своей речи отметил «очень содержательные доклады» своих подчинённых, в частности руководителя ГУР Кирилла Буданова.

«Оккупанты точно почувствуют последствия нашей работы. Серьёзно почувствуют», — пригрозил Зеленский.

Как сообщало ИА Регнум, атаки ВСУ с использованием беспилотников представляют собой очевидную угрозу, принимаются все необходимые меры, заявил журналистам 1 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 1 августа ВСУ пытались атаковать беспилотниками объекты в Москве и Подмосковье. Попытка была пресечена средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Украинские спецслужбы при кураторстве Запада устраивают многочисленные атаки беспилотников на разные регионы России. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США и их сателлитам ясно, что России невозможно нанести поражение одними лишь военными действиями. Поэтому против РФ стали активно использовать террористические методы.