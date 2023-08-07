Москва, 7 августа, 2023, 13:25 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел России заявили, что справедливое урегулирование украинского кризиса возможно только после прекращения терактов со стороны Киева и поставок вооружений Западом. Об этом 7 августа в своём комментарии о встрече по Украине в Джидде заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Мы убеждены, что действительно всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры — накачивание ВСУ вооружениями», — говорится в сообщении на сайте МИД.

Захарова подчеркнула, что необходимо подтвердить изначальные основы суверенитета Украины — нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

Дипломат также отметила, что российская сторона рассчитывает на информирование партнёрами об оценках встречи в Джидде в соответствии с международными договоренностями, и указала, что Россия подтверждает свою позицию по «формуле мира Зеленского», продвигаемой Украиной и западными странами во время таких встреч.

Как сообщало ИА Регнум, в прошедшие выходные в Джидде состоялись переговоры по ситуации на Украине без участия России. По итогам встречи общего заявления не было принято. При этом участники представили альтернативный мирный план по Украине. Разработчиками проекта выступили саудовские власти и ряд других стран. 6 августа саудовское агентство SPA сообщило, что после переговоров участники пришли к выводу о необходимости продолжения обмена мнениями и поиска пути по урегулированию ситуации на Украине и указали на необходимость выработать общую позицию по вопросу.

Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал состоявшееся в Джидде мероприятие и заявил, что подходы стран Запада и Глобального Юга в этом вопросе продолжают оставаться очень разными. В свою очередь, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди отметила, что подобные переговоры абсолютно бесперспективны без участия России. Она отметила, что США в июне попытались собрать «нечто подобное в Копенгагене», но все попытки по созданию антироссийской коалиции потерпели провал.