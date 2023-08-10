ВС РФ штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Марьинкой — 534-й день СВО
Новый, 534-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о том, что бойцы российской 5-й отдельной мотострелковой бригады взяли штурмом опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Марьинкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Доброволец с позывным Шахтёр сообщил РИА Новости, что мотострелки штурмовали вентиляционный ствол шахты «Трудовская», расположенный на окраине Красногоровки. Это помогло закрепиться на этой стратегически важной точке.
Тем временем в районе Северска (ДНР) барражирующий боеприпас «Ланцет», разработанный российской компанией ZALA, уничтожил вражеский САУ Krab. Также ВС РФ поразили гаубицу M777 в Миньковке и станцию РЛС в Краматорске.
Несамостоятельность и зависимость от внешних факторов являются основными проблемами Украины, пишет польская газета Rzeczpospolita. В конечном итоге, по словам обозревателя, ключевое влияние на судьбу украинского конфликта окажется в руках российского президента Владимира Путина.
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