Новый, 534-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о том, что бойцы российской 5-й отдельной мотострелковой бригады взяли штурмом опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Марьинкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Доброволец с позывным Шахтёр сообщил РИА Новости, что мотострелки штурмовали вентиляционный ствол шахты «Трудовская», расположенный на окраине Красногоровки. Это помогло закрепиться на этой стратегически важной точке.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Тем временем в районе Северска (ДНР) барражирующий боеприпас «Ланцет», разработанный российской компанией ZALA, уничтожил вражеский САУ Krab. Также ВС РФ поразили гаубицу M777 в Миньковке и станцию РЛС в Краматорске.

Несамостоятельность и зависимость от внешних факторов являются основными проблемами Украины, пишет польская газета Rzeczpospolita. В конечном итоге, по словам обозревателя, ключевое влияние на судьбу украинского конфликта окажется в руках российского президента Владимира Путина.

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