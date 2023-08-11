Варшава, 11 августа, 2023, 06:52 — ИА Регнум. Несамостоятельность и зависимость от внешних факторов являются основными проблемами Украины. Об этом 10 августа пишет польская газета Rzeczpospolita.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Одна из самых больших проблем Украины, осуществляющей в данный момент ключевое наступление, которое до сих пор не оправдало ее собственных и западных ожиданий, заключается в том, что она не может сама решать свою судьбу», — утверждается в статье.

Как поясняет обозреватель, Киев зависим от поставок западного вооружения и поэтому несамостоятелен. Запад оказывает огромное давление на украинцев по политическим и стратегическим мотивам, так как союзникам нужны успехи на поле боя. Однако дела идут настолько плохо, что конфликт может затянуться ещё надолго.

Как указывается в материале, в конечном итоге, ключевое влияние на судьбу украинского конфликта будет в руках российского президента Владимира Путина. При этом на исход ситуации могут повлиять и внешние факторы, в том числе смена сил на политической арене в США и странах ЕС.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как отметили в США, вялотекущее контрнаступление и практически отсутствующий прогресс на фронте омрачают настроения по всей Украине. Отмечается, что у официальных лиц Украины и их западных союзников были большие надежды на контрнаступление, которое сознательно раскручивалось и анонсировалось. Но через два месяца после начала контрнаступления наступило разочарование тем, что контрнаступление не оправдало прогнозов и ожиданий.

Как заявили в Белом доме, США дали Украине всё, что та просила для контрнаступления ВСУ, однако оно идёт медленнее запланированного, и с началом осеннего периода продолжать его будет сложнее.