Красногоровка, ДНР, 11 августа, 2023, 04:46 — ИА Регнум. Стратегически важный опорный пункт ВСУ у Марьинки в ДНР взяли штурмом бойцы российской 5-й отдельной мотострелковой бригады. Об этом 11 августа рассказал доброволец с позывным Шахтёр в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Боец уточнил, что подразделениями 5-й бригады был произведен штурм Красногоровского вентиляционного ствола шахты «Трудовская», который находится на окраине Красногоровки. По итогам штурма российским бойцам удалось закрепиться на этой стратегически важной точке.

Военнослужащий также рассказал об артподготовке, которая предшествовала штурму.

«Артподготовка нужна для того, чтобы подавить огневые точки противника и чтобы штурмовые подразделения смогли безболезненно подойти», — отметил доброволец.

Ранее ИА Регнум сообщало, что официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал об отражении пяти атак украинских войск в районах населённых пунктов Клещеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка в ДНР. Кроме того, подразделения Южной группировки войск поразили скопления живой силы и техники ВСУ у Авдеевки, Клещеевки, Старомихайловки, Марьинки и Красногоровки.

За сутки на данном направлении было уничтожено до 170 украинских военнослужащих, кроме того, ВСУ понесли потери в военной технике.