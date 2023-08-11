Донецк, 11 августа, 2023, 06:18 — ИА Регнум. Барражирующий боеприпас «Ланцет», разработанный российской компанией ZALA, уничтожил САУ Krab Вооружённых сил Украины в районе Северска Донецкой Народной Республики. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон-камикадзе «Ланцет»

«Барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожены самоходная артиллерийская установка Krab в Северске, гаубица M777 в Миньковке, станция РЛС в Краматорске», — приводит ТАСС слова Астафьева.

Кроме того, самолёты Су-25 штурмовой авиации группировки войск «Юг» ВС России поразили живую силу противника на соледаро-артёмовском, марьинском, авдеевском и лисичанском направлениях. Потери понесли подразделения 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Краматорска.

Как передавало ИА Регнум, накануне военнослужащие ВС России уничтожили бронеавтомобиль «Казак» Вооружённых сил Украины при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» на ореховском направлении в Запорожской области. После поражения машина, прибывшая на передовую для эвакуации военнослужащих ВСУ, лишилась способности самостоятельно передвигаться и осталась на поле боя.