Берлин, 7 августа, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Германские авиационные ракеты Taurus действительно могут увеличить возможности ВСУ, однако, как и в случае с британскими Storm Shadow, это не окажет решающего влияния на ход боевых действий. Об этом ИА Регнум сказал военный эксперт Максим Тумбарцев.

О том, что в ближайшее время украинская армия может получить ракеты Taurus класса «воздух-поверхность» 6 августа сообщило немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на депутата от правящей Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц.

«Здесь всё зависит от того варианта, который будет передан ВСУ, — отметил Тумбарцев. — Есть три разных модели этой ракеты, дальность поражения которых составляет 150, 350 или 500 км».

Первые два варианта никак не расширяют возможности ВСУ по нанесению ударов вглубь, поясняет военный эксперт. При этом, отмечает он, маловероятно, что украинские военные получат именно вариант с максимальной дальностью поражения.

«В целом, это хорошая ракета, которая может огибать рельеф местности и менять высоту во время подлёта к цели, избегая действий ПВО. Кроме того, ракета может оснащаться тепловыми ловушками», — рассказал Тумбарцев.

В случае передачи ВСУ, наиболее вероятно, что Taurus, как Storm Shadow, будут использоваться для нанесения ударов по коммуникациям, в частности — по мостам, полагает военный эксперт.

«Ракета может быть оснащена проникающей боевой частью, что позволяет пробить дорожное полотно, проникнуть в опорную конструкцию и взорваться внутри. Учитывая, что масса боевой части ракеты составляет 480 кг, любое сооружение может получить серьёзные повреждения», — полагает эксперт.

Против того, что Германия всё же передаст «Таурусы» Украине, свидетельствуют сообщения о том, что кабинет Олафа Шольца тормозит процесс, опасаясь истощения арсеналов бундесвера. Как сообщает Bild, из 600 ракет, имеющихся в запасе армии ФРГ, пригодны к использованию лишь 150. Поэтому Украина может получить незначительное число боеприпасов. Bild также приводит мнение депутата Бундестага Маркуса Фабера, который предлагает лишить ракеты возможности поражать цели на территории России.

Это не исключает возможности нанесения ударов по коммуникациям в новых регионах, поскольку Германия не признаёт их российскими, полагают эксперты. Однако, с другой стороны, возможности ВСУ по нанесению ударов существенно не меняются. «Если будет такое желание, то часть ракет они передадут всё равно», — отмечает Тумбарцев. Он привёл аналогию с передачей ВСУ «Леопардов»: «Германия, как и в случае с танками, до последнего тормозит процесс, но в итоге, скорее всего, присоединится к поставкам».

«Стоит отметить, что ракеты Taurus уже адаптировались к самолётам F-18, F-15 и Eurofighter. Так что при необходимости они могут быть установлены на украинские Су-24, по аналогии с Storm Shadow», — также указывает военный эксперт.

С другой стороны, замечает Тумбарцев, реально боеготовых самолётов у ВВСУ не так много. «Поэтому адекватным ответом на такие поставки должно стать продолжение ударов по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, где базируются Су-24, и по другим аэродромам украинских ВВС. Чем меньше у них будет носителей — тем меньше риск применения ракет по нашим коммуникациям», — резюмировал собеседник. Ранее Киев неоднократно обращался к странам НАТО с просьбой о поставках военных самолётов, в частности — истребителей F-16. При участии США была сформирована «коалиция» ряда стран, которая должна обеспечить подготовку украинских лётчиков и технического персонала. Однако коалиция постоянно откладывает начало программы обучения пилотов ВСУ, в следствие чего поставка новых самолётов на Украину задерживается. Украинская авиация вынуждена использовать технику советского производства из своих запасов и резервов стран Восточной Европы.