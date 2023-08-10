Берлин, 10 августа, 2023, 16:49 — ИА Регнум. В Германии вопрос об отправке Киеву немецких крылатых ракет Taurus вызвал споры. Как показал опрос, проведённый с 4 по 7 августа институтом общественного мнения Forsa по заказу телеканалов RTL и NTV, тех, кто выступает против поставок оказалось больше половины.

Axesofevil2000~commonswiki Taurus

Только 28% респондентов считают, что ФРГ должна уступить просьбам Киева. При этом большинство (66%) считают такие действия ошибкой. Мнение немцев не изменилось с июня, когда появились первые сообщения о возможных поставках Taurus.

При этом отмечается, что политики всё чаще и настойчивей выступают за включение этих крылатых ракет в список поставляемого Киеву оружия. Эти требования украинской стороны, которая настойчиво добивается поставок Taurus, поддерживают представители партии «Союз 90 /Зелёные», СвДП и блока ХДС/ХСС. Недавно к этим голосам присоединился и депутат от СДПГ Андреас Шварц, но его однопартийцы — канцлер Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус до сих пор отказывались это делать.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая стало известно, что киевские власти официально запросили у Берлина дальнобойные крылатые ракеты Taurus, которые могут достичь Москвы. Эту информацию подтвердило министерство обороны ФРГ.

Отмечается, что эти ракеты могут подойти к истребителям F-16, которые Запад обещал Киеву. И в этой связи у Берлина есть опасения, что в случае острой необходимости Киев может применить это оружие для атак вглубь территории России, что приведёт к неконтролируемой эскалации.

Немецкий министр обороны Борис Писториус подчеркнул, что власти Германии придерживаются сдержанной позиции и не собираются передавать украинским властям дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

По его словам, главным приоритетом и компетенцией Германии являются учебная поддержка, противовоздушная оборона, а также бронетанковая и инженерная техника. По этой причине сейчас Германия не видит необходимости в принятии срочных решений по другому вопросу, указал Писториус.

Канцлер Олаф Шольц, отвечая на вопрос, почему Берлин не направляет Киеву авиационные крылатые ракеты Taurus, пояснил, что у него есть принцип, которого он придерживается вместе с президентом США Джо Байденом. По его словам, ФРГ не хочет поставлять Украине вооружение дальнего действия, которое могут использовать не только для обороны, но и для нанесения ударов по территории России.