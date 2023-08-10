Берлин, 10 августа, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Правительство Германии в скором времени объявит. Что будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus. Об этом 10 августа сообщил интернет-портал t-online, ссылаясь на источники в правящей коалиции.

axesofevil2000. Taurus на международной аэрокосмической выставке в Берлине

«Федеральное правительство намерено «в ближайшее время» объявить о поставке Украине крылатых ракет», — говорится в сообщении.

По данным журналистов, на этом настаивают не только в оппозиции, но также и представители партий, входящих в правящую коалицию. На прошлой неделе офис канцлера запросил у министерства обороны отчёт по Taurus, сколько их в вооружённых силах Германии, какая эффективность и возможные риски при его применения, отметили в издании.

Как сообщало ИА Регнум, Киев в мае 2023 официально запросил у ФРГ ракеты Taurus, способные долететь до Москвы. Носителями для таких ракет могут быть американские истребители F-16, которые западные страны пообещали Киеву, но пока не назвали сроки поставок и обучения пилотов.

Глава минобороны ФРГ Борис Писториус 3 августа заявил, что он против поставок Taurus Киеву, но допустил, что в со временем эти ракеты передадут Украине. Против передачи ракет ВСУ также выступал канцлер Германии Олаф Шольц.

Военный эксперт Максим Тумбарцев в беседе с ИА Регнум заявил, что ракеты Taurus могут увеличить потенциал ВСУ, но не повлияет на ситуацию на фронте. Он напомнил, что это уже было с британскими Storm Shadow. При этом Тумбарцев отметил, что не все типы Taurus увеличат возможности украинской армии, а только наиболее эффективные, дальность которых достигает 500 км.