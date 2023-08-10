Киев, 10 августа, 2023, 17:34 — ИА Регнум. На Украине потребовали пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову после ситуации с рукопожатием на чемпионате мира в Милане. Об этом 10 августа сообщил в своём Telegram-канале украинский олимпийский чемпион по борьбе Жан Беленюк.

Егор Алеев/ТАСС

По его словам, Верховная рада одобрила проект обращения в парламенты и правительства иностранных государств, Международный олимпийский комитет и международные спортивные федерации с осуждением решения Международной федерации фехтования (FIE) о дисквалификации участницы поединка с россиянкой украинской саблистки Ольги Харлан. В документе Рада призвала полностью её отменить и официально принести Харлан за это извинения. Вместе с тем, украинские депутаты хотят привлечь к ответственности причастных к её дисквалификации лиц и параллельно пожизненно дисквалифицировать Смирнову якобы за «провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу».

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля Харлан отказалась пожать руку Смирновой. Схватка закончилась победой украинки, однако она вместо рукопожатия направила саблю в сторону россиянки. По правилам, если соперники не жмут руки, поединок считается незавершённым. После этого Харлан получила чёрную карту и сопутствующую этому дисквалифицию на срок до двух месяцев. По регламенту при получении чёрной карты спортсмена не только дисквалифицируют, но и исключают из соревнований до конца турнира.

Украина потребовала отставки наказавшего Харлан судьи Дитера Ламмера, который во время конфликта разговаривал с кем-то по телефону, который ему якобы дал тренер Смирновой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отказ украинки пожать руку россиянке наглым нарушением регламента и обвинила её в хамстве.

Позднее комитет по вопросам молодёжи и спорта Украины обратился к мировым лидерам с просьбой запретить въезд российских и белорусских спортсменов и делегаций. В частности, Верховная рада в тексте проекта призвала президента Франции Эммануэля Макрона и всех ответственных лиц не допускать на свою территорию спортсменов из России и Белоруссии. После этого комитет призвал полностью отменить рукопожатия на турнирах, в которых соревнуются украинские, российские и белорусские спортсмены.