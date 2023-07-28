Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отказ украинской шпажистки Ольги Харлан пожать руку россиянке Анне Смирновой наглым нарушением регламента. Как она отметила 28 июля, легализация подобного поведения ставит под угрозу всю работу системы мирового спорта.

Global Look Press/Paul Kitagaki Jr./ZUMAPRESS.com

«Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина будет проводить наглую внешнюю политику, в международных делах тоже будут себя нагло вести. Вот это та самая наглость», — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что наглость при этом ничего не созидает, а только разрушает, что представляет большую опасность.

«Не путайте с отстаиванием своей точки зрения, позиции, прямолинейностью, чувством гражданской ответственности. Всегда у человека есть возможность проявить свою гражданскую позицию, но при этом не быть наглым. Не быть хамом», — сказала Захарова ТАСС в кулуарах саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

Представитель МИД добавила, что таким образом Запад изничтожает спорт, правила, регламенты. Захарова отметила, что, если не принимать правила, невозможно находиться в спортивной среде. Как подчеркнула дипломат, тем, кто хочет разрушить мировой спорт, нужно оставить в покое олимпийское и паралимпийское движение.

Как сообщало ИА Регнум, украинская фехтовальщица Ольга Харлан отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой после поединка на чемпионате мира в Милане. Схватка закончилась победой украинки, однако она вместо рукопожатия направила саблю в сторону российской спортсменки. По правилам, если соперники не жмут руки, поединок считается незавершённым.

После этого Харлан получила чёрную карту, её дисквалифицируют на срок до двух месяцев. Как рассказал глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов, по регламенту при получении чёрной карты спортсмена не только дисквалифицируют, но и исключают из соревнований до конца турнира.