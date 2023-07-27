Милан, Италия, 27 июля, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Украинская саблистка Ольга Харлан отказалась пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой после поединка на чемпионате мира по фехтованию в Милане.

Григорий Сысоев/РИА Новости Саблистка Ольга Харлан

Схватка 1/32 финала закончилась со счётом 15:7 в пользу украинской спортсменки, и по его окончании Смирнова подошла к сопернице для рукопожатия, однако Харлан вместо этого направила саблю в её сторону и ушла со спортивной площадки.

По правилам Международной федерации фехтования (FIE), после поединка спортсмены должны отсалютовать друг другу и пожать руку. В случае, если кто-то отказывается от рукопожатия, поединок считается незаконченным.

После инцидента Смирнова обратилась к судьям и осталась на месте проведения соревнований. Она провела на дорожке более 50 минут, ожидая соперницу для продолжения схватки, однако та так и не вышла.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля украинская теннисистка Элина Свитолина потребовала, чтобы международные теннисные организации официально отменили рукопожатия между спортсменами из Украины, России и Белоруссии. По её мнению, это было бы правильным решением.

Позднее Женская теннисная ассоциация (WTA) разрешила украинским теннисисткам не пожимать руку россиянкам. По мнению ассоциации, такое решение является личным решением каждой спортсменки.