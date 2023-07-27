Милан, Италия, 27 июля, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Украинская фехтовальщица Ольга Харлан, которая ранее вместо рукопожатия пригрозила саблей россиянке Анне Смирновой на чемпионате мира в Милане, получила чёрную карту. Спортсменку дисквалифицируют на срок до двух месяцев. Об этом 27 июля рассказал глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.

Григорий Сысоев/РИА Новости Фехтовальщица Ольга Харлан

«Чёрная карта у Харлан», — сказал он в беседе с РИА Новости, отвечая на вопрос о том, каков результат протеста ФФР к Международной федерации фехтования (FIE) по поводу действий украинской спортсменки.

По регламенту FIE при получении чёрной карты спортсмена исключают из соревнований до конца турнира. Помимо этого, спортсмена дисквалифицируют на 60 дней.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что Харлан отказалась пожать руку Смирновой после поединка на чемпионате мира в Милане. Схватка закончилась победой украинки, однако она вместо рукопожатия направила саблю в сторону российской спортсменки.

По правилам FIE, по окончании схватки фехтовальщики должны отсалютовать друг другу и пожать руку. В случае, если этого не произошло, поединок считается незавершённым.