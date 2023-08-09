Киев, 9 августа, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Украина призвала отменить рукопожатия на турнирах, в которых соревнуются украинские, российские и белорусские спортсмены. В комитете по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады 8 августа предложили международным спортивным федерациям отказаться от обязательных рукопожатий и поклонов на таких турнирах.

Владимир Астапкович/РИА Новости

По мнению членов комитета, решение Международной федерации фехтования не отменять дисквалификацию саблистки Ольги Харлан, которая вместо рукопожатия стала угрожать россиянке Анне Смирновой саблей, означает подтверждение её виновности и возможность повторения «провокаций» в фехтовании и других видах спорта.

«Поэтому крайне важным является призыв к международным спортивным федерациям внести изменения в правила, отменив обязательность рукопожатия или поклона в соревнованиях, в которых принимают участие и украинские, и российские или белорусские спортсмены», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля украинская фехтовальщица Ольга Харлан отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой после поединка на чемпионате мира в Милане. Схватка закончилась победой украинки, однако она вместо рукопожатия направила саблю в сторону российской спортсменки. По правилам, если соперники не жмут руки, поединок считается незавершённым. После этого Харлан получила чёрную карту, что означает дисквалифицию на срок до двух месяцев. Как рассказал глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов, по регламенту при получении чёрной карты спортсмена не только дисквалифицируют, но и исключают из соревнований до конца турнира. После этого Украина потребовала отставки наказавшего Харлан судьи Дитера Ламмера. Как заявил президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев, Ламмер во время конфликта разговаривал с кем-то по телефону, который ему якобы дал тренер российской фехтовальщицы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отказ Харлан пожать руку Смирновой наглым нарушением регламента и обвинила её в хамстве. Как она отметила, легализация подобного поведения ставит под угрозу всю работу системы мирового спорта, а наглость, проявленная Харлан, ничего не созидает, а только разрушает, что представляет большую опасность.

Позднее комитет по вопросам молодёжи и спорта обратился к мировым лидерам с просьбой запретить въезд российских и белорусских спортсменов и делегаций. В соответствующем проекте отмечается, что разработка документа обусловлена предложениями Международного олимпийского комитета относительно допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. В частности, Верховная рада в тексте проекта призвала президента Франции Эммануэля Макрона и всех ответственных лиц не допускать на свою территорию спортсменов из России и Белоруссии.