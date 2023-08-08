Киев, 8 августа, 2023, 21:51 — ИА Регнум. На Украине сформулировали обращение к мировым лидерам с просьбой запретить въезд российских и белорусских спортсменов и делегаций. 8 августа комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендовал Верховной раде принять соответствующий проект.

ИЗВЕСТИЯ/Дарья Исаева

«Разработка и принятие такого постановления обусловлены предложениями Международного олимпийского комитета относительно возможного допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям под нейтральным флагом, в том числе к Олимпийским играм», — сообщается в Telegram-канале комитета.

В проекте обращения Рада призвала президента Франции Эммануэля Макрона и всех ответственных лиц не допускать на свою территорию спортсменов из России и Белоруссии.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля украинская фехтовальщица Ольга Харлан отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой после поединка на чемпионате мира в Милане. Схватка закончилась победой украинки, однако она вместо рукопожатия направила саблю в сторону российской спортсменки. По правилам, если соперники не жмут руки, поединок считается незавершённым.

После этого Харлан получила чёрную карту, её дисквалифицируют на срок до двух месяцев. Как рассказал глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов, по регламенту, при получении чёрной карты спортсмена не только дисквалифицируют, но и исключают из соревнований до конца турнира. Позднее Украина потребовала отставки наказавшего Харлан судьи Дитера Ламмера. Как заявил президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев, Ламмер во время конфликта разговаривал с кем-то по телефону, который ему якобы дал тренер российской фехтовальщицы.

Вместе с тем ранее ИА Регнум сообщило о решении Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать сборные России и Белоруссии на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Как пояснил комитет, решение приняли из-за санкций в отношении российского и белорусского спорта из-за конфликта на Украине. В марте МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, но только тех, кто не поддержал специальную военную операцию на Украине. Атлетов из этих стран, связанных с вооружёнными силами или органами безопасности России и Белоруссии, рекомендовали отстранить от участия в стартах. Позднее директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил, что вопрос участия россиян в парижской Олимпиаде ещё не решён.